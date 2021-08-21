الامارات.. «الهوية والجنسية» تمدد ساعات عمل «مركز النهدة» بدبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن تمديد ساعات العمل بمركز النهدة لسعادة المتعاملين في إمارة دبي وذلك في إطار تعزيز مستوى الخدمات المقدمة وتلبيةً لتطلعات المتعاملين وإسعادهم.



وذكرت الهيئة أن أوقات العمل الجديدة في المركز تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً من اليوم وبإجمالي 13 ساعة عمل يومياً وهو ما يعزز من إمكان استقبال أفراد الجمهور في المركز بقدرة استيعابية أكبر وبزيادة في الطاقة الإنتاجية بنسبة 30%.

يأتي هذا التطوير في ضوء خطط الهيئة الاستباقية وأهدافها الاستراتيجية الداعمة لتعزيز ريادة الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين وترسيخاً لجوانب الأداء وفق معايير الجودة والكفاءة في بيئة العمل.

يذكر أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية حققت مراكز متقدمة ضمن نتائج الدورة الرابعة لتقييم مراكز الخدمة في الحكومة الاتحادية ضمن برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ويستهدف ذلك رفع تنافسية الدولة في مجال تقديم الخدمات، وتحقيق رؤيتها بأن تكون الأفضل عالمياً.