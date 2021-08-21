حكام دبي يعتمد 6 مشاريع جديدة في حتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،، 6 مشاريع جديدة ضمن خطة حتا التنموية، تتضمن ،تصاميم قمة دبي الجبلية على ارتفاع 1300 متر.. وتلفريك بطول 5.4 كم .. وشلالات حتا المستدامة وفندق عالمي ومسارات Hiking وصولا لأعلى قمة في دبي (جبل أم النسور 1300 متر )



وقال على حسابه في "تويتر": "ضمن خطة حتا التنموية اعتمدنا 6 مشاريع جديدة.. تصاميم قمة دبي الجبلية على ارتفاع 1300 متر.. وتلفريك بطول 5.4 كم .. وشلالات حتا المستدامة وفندق عالمي ومسارات Hiking وصولا لأعلى قمة في دبي (جبل أم النسور 1300 متر ).. وأيضاً السماح لأهالي حتا ببناء 200 نُزُل عطلة لدعم السياحة الداخلية".

وأضاف، "بدأنا في 2016 مشروعنا التنموي في حتا تضاعف السياح من 60 ألف لمليون زائر في 2020ومشاريع كهرباء دبي الجديدة ستوفر 500 وظيفة لشباب حتا، وبيوت العطلات الجديدة ستوفر دخلاً سنويا يزيد عن 100 مليون درهم لأبناء المنطقة،وستبقى الحياة الكريمة لمواطنينا هدفنا من كل مشاريعنا"