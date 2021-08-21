الدفاع الأمريكية: ملتزمون بإكمال عمليات الإجلاء لرعايانا والأفغان المعاونين والمعرضين للخطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، السبت، إن واشنطن ملتزمة بإكمال عمليات الإجلاء لرعاياها والأفغان المتعاونين والمعرضين للخطر من أفغانستان.



وأكد المتحدث المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أن الوضع في مطار العاصمة الأفغانية كابول يتغير يوميا.

وأضاف:" نعمل على التدقيق في هويات الأفغان قبل دخولهم إلى الولايات المتحدة".

وتابع أنه :" نسعى لإخراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص من مطار كابول بأسرع وقت"، لافتاً إلى أنه" لا نستبعد إمكانية خروج قوات أمريكية خارج مطار كابول لنقل أشخاص".

والأربعاء الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن خط التواصل مع حركة طالبان مفتوح، لافتا إلى التزام بلاده بدعم الشعب الأفغاني.

أوستن أوضح في مؤتمر صحفي بواشنطن أن "خط التواصل مع طالبان مفتوح"، مضيفا "أمريكا لديها التزام معنوي بمساعدة الأفغان الذين ساعدوها".

وتابع: "هناك نحو 4500 جندي أمريكي في كابول حاليا وليس هناك أي اشتباكات مع طالبان".

ومضى قائلا: "هدف الجيش الأمريكي زيادة الطاقة الاستيعابية لعمليات الإجلاء اليومية من أفغانستان".

أما رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، فقال خلال المؤتمر الصحفي إن "الوضع الأمني في مطار كابول مستقر حاليا".

وتابع "طالبان تسهّل وصول حاملي الجوازات الأمريكية إلى مطار كابول"، وتابع "لم يكن ثمة مؤشرات إلى انهيار القوات الأفغانية في 11 يوماً".

وتسارع الدول الغربية الوقت لإجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.