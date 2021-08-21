شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب باستقالة وزير الخارجية الألماني بسبب تعامله مع أزمة أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب السياسي في الحزب المسيحي الديمقراطي، فريدريش ميرتس، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بالاستقالة بسبب سياسته في التعامل مع أزمة أفغانستان.

وكتب ميرتس في مقال نشر على الموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية اليوم السبت: "إذا صح أن أجهزة الاستخبارات وإدارة السفارة نصحتا بالإجلاء قبل أيام من الاستيلاء على كابول، لكن وزير الخارجية الألماني تجاهل هذه النصيحة، فعليه أن يستقيل... ظهوره ومحاولاته للتبرير لا تسبب سوى الإحراج".

وعلى غرار أجهزة استخبارات أجنبية، استخفت وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (BND) بسرعة ومدى تقدم طالبان في السيطرة على أفغانستان حتى اللحظات الأخيرة.

وبحسب تقرير لمجلة "دير شبيجل" الألمانية، حذرت وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية الحكومة الألمانية قبل سنوات من انهيار الدولة الأفغانية.

وتعالت في الأيام القليلة الماضية أصوات من مختلف التيارات السياسية بالمطالبة باستقالة وزير الخارجية.

وقد دعا رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، إلى عدم جعل ماس، الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، عضوا في مجلس الوزراء الألماني بعد الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر المقبل.