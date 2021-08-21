أميركا تجري مراجعة حول علاقة لقاح مودرنا بمرض نادر فـي القلب

■ العراق يعاني وضعا صحيا خطيرا

فـي ظل كورونا

■ 470 وفاة فـي القطاع الطبي بالجزائر

■ توقعات بارتفاع الإصابات فـي المغرب

■ خطط جديدة للتعايش مع كورونا بكوريا الجنوبية

■ الإصابات فـي تايلاند تتجاوز المليون حالة

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات:

يراجع مسؤولو الصحة الأميركيون تقارير تشير إلى أن العلاقة قد تكون أقوى مما كان يُعتقد في السابق بين لقاح شركة “مودرنا” للوقاية من “كوفيد19” وخطر الإصابة بمرض نادر في القلب لدى البالغين الأصغر سنا. ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة أن المراجعة تركزت على بيانات كندية تشير إلى أن مخاطر لقاح مودرنا أكبر من “فايزرـ بيونتك”، خاصة عند الرجال دون الثلاثين من العمر. ونقل تقرير واشنطن بوست عن مصدر قوله إنه لا يزال من السابق لأوانه وصول الجهات التنظيمية إلى نتيجة، وإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل قبل تقديم أي توصية. من جانبها قالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية “لن نعلق على اجتماعات أو مناقشات داخلية، لكن يمكننا القول إن إدارة الأغذية والعقاقير ملتزمة تماما بمراجعة البيانات عندما تكون متاحة لها”. تأتي المراجعة المحتملة بعد يومين فقط من إعلان مسؤولي الصحة الأميركيين عن توفير جرعات ثالثة معززة للأميركيين اعتبارا من 20 سبتمبر، انطلاقا من مخاوف من أن تكون الحماية التي توفرها اللقاحات الأولية أقل من المطلوب في مواجهة تزايد الإصابات بالسلالة المتحورة المعروفة باسم (دلتا). يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 211 مليونا و395 ألفا و985 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

الى ذلك، ذكرت لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا في اليمن أنها سجلت أكبر حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وسط تفشي موجة جديدة للفيروس بعد أشهر من الانحسار. وقالت اللجنة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقرها عدن في بيان إنها سجلت 47 إصابة مؤكدة بكوفيد19 في أكبر حصيلة معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء. وحذرت الأمم المتحدة مطلع أغسطس من موجة ثالثة لفيروس كورونا باليمن مع تدني نسبة الحاصلين على اللقاح المضاد للفيروس. في العراق حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أن الوضع الصحي الحالي في العراق من جراء تفشي فيروس كورونا خطير. وقال الكاظمي خلال تفقده مراكز الاختبار للدراسة العامة الثانوية “أنتم اليوم تؤدون الإمتحانات وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم “ مشيرا إلى أن الوضع الصحي خطير، ونحن بحاجة إلى الإلتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون”. وأضاف” على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية، واقتصادية وأمنية، واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح”. في الجزائر، قالت النقابة الوطنية للمهن الصحية، إن ما لا يقل عن 300 طبيب في الجزائر، فقدوا حياتهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما بلغ عدد الوفيات بالقطاع الصحي الجزائري عموما، 470 وفاة. وأوضحت النقابة الوطنية للمهن الصحية، أن الموجة الثالثة من الوباء كانت “الأخطر” على عمال القطاع الصحي. من جهته سجل المغرب أرقاما غير مسبوقة منذ بداية جائحة كورونا، في عدد الإصابات والوفيات، مع توقعات بارتفاع أكبر، مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد. وأفادت صحيفة “هسبريس”، بأن هناك ارتفاعا واضحا في ارتفاع نسبة الحالات الحرجة والوفيات بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، بشكل كبير خلال الأيام الماضية، مسجلة أرقاما قياسية، ربما تزيد مع بداية شهر سبتمبر المقبل. من جهتها تسلمت الحكومة الموريتانية بمطار نواكشوط الدولي 108 آلاف جرعة من لقاح “جونسون آند جونسون” الاميركي مقدمة ضمن مبادرة للاتحاد الافريقي “ آفات” للدول الأعضاء للتصدي لفيروس كورونا. وتسلم الشحنة وزير الصحة سيدي ولد الزحاف. وأكد أن بلاده ماضية في زيادة وتيرة التطعيم ضد كوفيد 19 وأن المواطنين الموريتانيين بدأوا يتفهمون أهميته. وقال إن الحملة الثانية الكبرى للتطعيم التي انتهت الخميس أسفرت عن نتائج فوق المتوقع وأن حملة جديدة ستنطلق قريبا.

دوليا، أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت 37314 إصابة جديدة بكوفيد19 و114 وفاة. وتزداد الإصابات بشكل مطرد هذا الشهر بعد أن رفعت بريطانيا قيود التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الرامية لاحتواء المرض في منتصف يوليو.

آسيويا، قالت الحكومة الكورية الجنوبية، إنها قد تنظر في وضع خطط جديدة للتعايش مع كورونا في أواخر سبتمبر أو أكتوبر. وقد تبدأ الحكومة مناقشات حول استراتيجية جديدة تركز على إدارة المرضى في حالة خطرة وحرجة، بدلا من احتواء حالات الإصابة الجديدة، بعد تحقيق هدفها والتطعيم بالجرعة الأولى إلى حد ما، بحسب وكالة يونهاب. في السياق أعلن مركز الحكومة التايلاندية الخاص بالسيطرة ومكافحة انتشار “كوفيد19”، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تايلاند، خلال فترة الوباء، تجاوز ولأول مرة المليون حالة.