أفغانستان: طالبان تعد بإطار حكم جديد خلال أسابيع .. وتستجوب أجانب

«الناتو» يرجع بطء الإجلاء لتفادي الاشتباكات

كابول ـ وكالات:

قال متحدث باسم حركة طالبان السبت إن الحركة تهدف إلى الكشف عن إطار حكم جديد لأفغانستان في الأسابيع القليلة المقبلة بعد سيطرة مقاتلي الحركة السريعة على تلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا، كما قالت الحركة إنها تحقق مع أجانب. وقال المسؤول إن “خبراء قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية في طالبان يهدفون إلى طرح إطار حكم جديد في الأسابيع القليلة المقبلة.” كما قال مسؤول في الحركة إن مقاتلي الحركة لم يخطفوا أي أجنبي لكن بعض الأجانب يخضعون للاستجواب قبل السماح لهم بمغادرة أفغانستان. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “سيواصل مقاتلونا التحلي بضبط النفس”. واستبعد وقوع حوادث خطف لأجانب لكنه أضاف “نحن نستجوب بعضهم قبل خروجهم من البلاد”. كما قال المسؤول إن الحركة ستكون مسؤولة عن أفعالها وستحقق في تقارير عن ارتكاب أعضاء أعمالا انتقامية وفظائع.

من جانب آخر قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابول.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن “عملية الإجلاء بطيئة لأنها محفوفة بالمخاطر لأننا لا نريد أي شكل من أشكال الاشتباكات مع أعضاء طالبان أو المدنيين خارج المطار.”