مقتل 4 من «الحشد» فـي هجوم لداعش شمال بغداد

بغداد ـ د.ب.أ: أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة مساء الجمعة أن أربعة من مقاتلي الحشد قتلوا وأصيب خامس بجروح في عملية نفذها تنظيم داعش في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن عناصر تنظيم داعش نفذوا هجوما على قاطع اللواء 12 للحشد الشعبي في منطقة ثائر الأولى بقضاء الطارمية شمالي بغداد بإطلاق نار بواسطة قناص وتفجير عبوة ناسفة مما تسبب بمقتل أربعة من قوات الحشد الشعبي وجرح مقاتل آخر.

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