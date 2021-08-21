طالبان: آلاف القوات الغربية بمطار كابول ونحن نحمي وجودهم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول بحركة طالبان، اليوم السبت، إن إنشاء ممر سلس لخروج الركاب من مطار كابول أمرًا ضروريًا.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات صحفية، إنه لا يمكن تجاهل المخاطر الأمنية نظرًا لوجود عدد كبير من الحشود في مطار كابول.

وكشف المصدر نفسه عن وجود الآلاف من القوات الغربية في مطار كابول، مشيرا إلى قيام الحركة بحماية وجودهم أيضا.

وأكد سعي الحركة لتوفير الممر الأمن بمطار كابول في غضون 32 ساعة لتحسين الوضع هناك.

ولفت إلى أن الحركة تجري محادثات مع موظفين كبار سابقين بشأن الأزمة المالية وإعادة فتح البنوك في أفغانستان.

