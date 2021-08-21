السفارة الأفغانية في طهران تستأنف نشاطها الأحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السفارة الأفغانية في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، أنها سوف تستأنف عملها يوم غد الأحد

بعد انتهاء عطلة الأسبوع الرسمية في إيران بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما ذكرت السفارة، في بيان لها -اطلعت عليه مراسلة ”الخليج 365” في طهران- أنه "بالإضافة إلى السفارة في طهران، سوف تستأنف القنصلية الأفغانية في مدينة مشهد (شمال شرق) والقنصلية في مدينة زاهدان (جنوب شرق) أنشطتها يوم غد الأحد".

وأوضحت السفارة الأفغانية أنه "باستثناء قسمي جواز السفر وبطاقة الهوية، تنشط أقسام العمل الأخرى في البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية في طهران ومشهد وزاهدان من التاريخ المذكور وتقدم الخدمات اللازمة للأفغانيين الموجودين على الأراضي الإيرانية".

وطلبت السفارة الأفغانية من رعاياها في إيران "عدم الرجوع إلى قنصليات زاهدان ومشهد لإصدار جوازات السفر والهوية الإلكترونية وعدم الوثوق بأي إعلانات وأخبار كاذبة بخلاف هذا العنوان".

وكان الآلاف من اللاجئين الأفغان قد تظاهروا يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين في العاصمة طهران ضد حركة طالبان بسبب سيطرتها على البلاد، واصفين الحركة بـ"الإرهابية".

كما فرقت قوات الأمن الإيرانية متظاهرين أفغانا يوم الأربعاء الماضي بمدينة قم وسط البلاد على خلفية الاحتجاج ضد حركة طالبان وتنديداً بالدول الداعمة للحركة.

