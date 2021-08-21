الأحد.. السفارة الأفغانية في طهران تستأنف نشاطها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السفارة الأفغانية في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، إنها سوف تستأنف عملها يوم غد الأحد



كما ذكرت السفارة في بيان لها إنه "بالإضافة إلى السفارة في طهران، سوف تستأنف القنصلية الأفغانية في مدينة مشهد (شمال شرق) والقنصلية في مدينة زاهدان (جنوب شرق) أنشطتها يوم غد الأحد"،وفقا للعين.

وأوضحت السفارة الأفغانية إنه "باستثناء قسمي جواز السفر وبطاقة الهوية، تنشط أقسام العمل الأخرى في البعثات السياسية والقنصلية الأفغانية في طهران ومشهد وزاهدان من التاريخ المذكور وتقدم الخدمات اللازمة للأفغانيين المتواجدين على الأراضي الإيرانية".

وطلبت السفارة الأفغانية من رعاياها في إيران عدم الرجوع إلى قنصليات زاهدان ومشهد لإصدار جوازات السفر والهوية الالكترونية وعدم الوثوق بأي إعلانات وأخبار كاذبة بخلاف هذا العنوان".

وكان الآلاف من اللاجئين الأفغان قد تظاهروا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في العاصمة طهران ضد حركة طالبان بسبب سيطرتها على البلاد، واصفين الحركة بـ"الإرهابية".

كما فرقت قوات الأمن الإيرانية متظاهرين أفغان يوم الأربعاء الماضي بمدينة قم وسط البلاد على خلفية الاحتجاج ضد حركة طالبان وتنديداً بالدول الداعمة للحركة.