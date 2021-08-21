مصر:مصفاة جديده لتكرير البترول بتكلفة ٤ر٢ مليار دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_السعودية نيوز

/تخطط مصر لتشغيل المرحلة الأولى من التوسعات الجديدة لمصفاة تكرير ميدور بمحافظة الاسكندرية بإجمالى تكلفة استثمارية ٤ر٢ مليار دولار .و تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول المصري التوسعات الجديدة للمصفاة للوقوف على تقدم تنفيذ الأعمال وفقاً للبرنامج الزمنى المخطط .



ووجه الملا بأهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ للانتهاء من مراحل المشروع فى موعدها المخطط ، حيث من المخطط بدء تشغيل المرحلة الأولى من التوسعات خلال العام الحالى ، مؤكداً أهمية المشروع الذى يؤدى لزيادة طاقة التكرير بالمصفاة بنسبة ٦٠ ٪ لتوفير كميات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة طبقا لأعلى المواصفات العالمية .