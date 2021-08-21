عاجل.. تشاد تسحب 600 جندي من "دول الساحل" لمكافحة التنظيمات الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت تشاد إعادة 600 جندي بعد الاتفاق مع قوات مجموعة "دول الساحل الخمس" لمكافحة التنظيمات الإرهابية.



وقال الناطق باسم الحكومة التشادية عبد الرحمن كلام الله، السبت، لوكالة فرانس برس، إن نجامينا سحبت بعضا من قواتها التي نشرت في فبراير/شباط في إطار قوة مجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة الإرهابيين في منطقة "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إلى قسمين.

وأوضح كلام الله: "لقد أعدنا نشر 600 جندي إلى تشاد بالاتفاق مع قوات مجموعة دول الساحل الخمس. إنها إعادة انتشار استراتيجية للتكيف بشكل أفضل مع التنظيمات الإرهابية".

وأوائل الشهر الجاري، قتل 24 عسكريا على الأقل، في هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في تشاد.

وقال مسؤول محلي تشادي لـ"فرانس برس" حينها، إن 24 جنديا تشاديا على الأقل قتلوا وجرح آخرون الأربعاء في هجوم نفذته جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد التي تشهد نشاطا لتنظيمات إرهابية.

تصدر تنظيم بوكو حرام عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم مع خطفه لأكثر من 270 تلميذة من بلدة تشيبوك في عام 2014، مما أثار حملة عالمية لعودتهن، بدعم من شخصيات منها ميشيل أوباما قرينة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

ومنذ ذلك الوقت، ينشط تنظيم بوكو حرام المرتبط بـ"داعش" في تنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين في دول نيجيريا والنيجر وتشاد.