شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تؤكد صحة مسار الحكومة فى تنفيذ خططها لنشر الخدمات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، صحة المسار الذي تسلكه الحكومة المصرية في تنفيذ خططها لنشر الخدمات الرقمية، ودمج الحلول الرقمية والترويج لها واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة فعالة للشمول المالي.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية للجنة خلال دراستها لما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 المقدمة من وزارة التخطيط، والتي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.