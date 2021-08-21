"شاله ورماه على المكتب".. مدرس تربية رياضية يطبق فنون القتال على مديره بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس عن ملابسات جديدة في اتهام مدرس تربية رياضية بالاعتداء بالضرب على مدير مدرسة.

وتبين أن المشكو في حقه طبق فنون القتال على مديره مستغلا تقدمه في العمر. مدرس التربية الرياضية حمل مديره لأعلى -كما يحدث في لعبة المصارعة- ثم ألقى به على مكتبه.

سقط مدير المدرسة على حافة مكتبه ما تسبب في كسر في فقرات العمود الفقري وحاجته لتدخل جراحي فهو ابن الـ52 عاما.

كعادته كل صباح، توجه مجدي حسين، مدير مدرسة الإيمان، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية إلى محل عمه في يوم عمل جديد. لم يتوقع صاحب الوجه البشوش والسيرة العطرة أن ثمة جديد سيطرأ على السيناريو المعتاد قد يكلفه حياته.

بدأ مدير المدرسة -المعروف بدماثة الخلق حسب زملاؤه- عمله الذي تضمن في ذلك اليوم تنفيذ قرار إخلاء مدرس التربية الرياضية "هيثم. ع." إداريا؛ بسبب سوء سلوكه.

حاول المدير احتواء المدرس الذي صب عليه جل غضبه محاولا منعه من تنفيذ القرار مؤكدا له: "أنا مش طرف.. أنا بنفذ القانون" لكن الأخير واصل خرق قواعد التعامل مع مديره الذي كان بمفرده في مكتبه، حسب شهود عيان.

مشادة كلامية وقعت بينهما تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها مدرس التربية الرياضة على مدير المدرسة بالضرب المبرح -في مشهد قريب من المصارعة الحرة حسب رواية شهود عيان- نُقل على إثره لمستشفى الهرم.

وأظهر التقرير الطبي المبدئي إصابة مدير المدرسة بكسر في فقرات العمود الفقري ما يستلزم خضوعه لعملية جراحية عاجلة.

بالعودة إلى المدرسة، استدعى المعلمون الشرطة التي حضرت وألقت القبض على المشكو في حقه "هيثم" واقتادته إلى ديوان القسم للتحقيق مع سماع أقوال شهود عيان من العاملين والمدرسين الذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم واصفين إياه بـ"البلطجي".

كما تم رفع مذكرة من وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة للمحافظ اللواء أحمد راشد الذي أصدر قرارا بإيقاف المعلم المذكور عن العمل واتخاذ الاجراءات القانونية حياله بخلاف الشق الجنائي.

مصدر مقرب من مدير المدرسة المصاب -الذي يرقد في غرفة العناية المركزة- أوضح أنه سيخضع لعملية جراحية اليوم السبت، مؤكدا استقرار حالته الصحية.