انهالوا عليه بالشوم.. 3 ملثمين يقتحمون محل بقالة ويقتلون مالكه في بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

اقتحم 3 ملثمين محلًا للبقالة بمنطقة بطا في بنها بمحافظة القليوبية، وانهالوا ضربًا بالشوم على صاحبه حتى فارق الحياة، وفروا هاربين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وطلبت النيابة ضبط وإحضار المتهمين.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، بقيام مجهولين بقتل صاحب محل بقالة ضربًا بالشوم.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين أن المتوفى يدعى "أ.س .أ"، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص اقتحموا محل البقالة ملك المجني عليه، وانهالوا عليه ضربًا بالشوم والعصي، وسقط على الأرض غارقًا في دمائه وفروا هاربين، ولقي مصرعه في الحال، وفروا هاربين.