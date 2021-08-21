الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.8مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 72 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.8 مليار جنيه قيمة قضايا أموال عامة، وتهرب ضريبي خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملات نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي، ومباحث الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 72296 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (54.065.228) جنيه.

وضبط 1480 قضية في مجال التهرب الضريبي، بمبالغ مالية بلغت 1,867,608,620 جنيه– قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها.. وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها)، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (10,735,808) جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة، وضبط 23 قضية في مجال مكافحة جرائم (الإتجار فى النقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – اختلاس المال العام والاستيلاء عليه– بطاقات ائتمان – احتيال مصرفي– غسل أموال – كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (191٫150٫195 جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.