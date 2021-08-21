بين الحياة والموت.. شاب يلقي مياه نار على جاره وزوجته وابنهما بكفر الزيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

شهدت قرية كفر المحروق التابعة لكفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم السبت، إلقاء شاب مياه نار على جاره وزوجته وابنهما، ما أدى إلى إصابتهم بشكل بالغ، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الزيات العام.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارًا من مستشفى كفر الزيات بوصول كل من "مرسي. ا" 52 عامًا موظف بهيئة الإسعاف بكفر الزيات، وزوجته "حمدية. ح" 48 عامًا معلمة بمدرسة كفر المحروق الابتدائية، وابنهما "إسماعيل. م "20 عامًا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بحروق من الدرجات الثلاثة بأنحاء متفرقة من الجسم، وجرى نقل الزوجة والابن إلى العناية المركزة.

وتبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة "م. ش" 20 عامًا جار المجني عليهم، وأنه ارتكب الواقعة انتقامًا من المجني عليه الأول لقيادته دراجته النارية بسرعة جنونية ما يعرض حياة أبنائه للخطر.

جرى ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.