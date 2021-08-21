تنسيق المرحلة الأولى.. قواعد ترتيب رغبات الالتحاق بالجامعات على الموقع الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

انطلقت أعمال المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2021 اليوم السبت، وتستمر حتى الأربعاء، بحد أدنى 88.4 % للشعبة علمي علوم، و80 % شعبة الرياضة، والأدبي 65 %.

ومن المقرر أن يكون تسجيل رغبات الطلاب عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، www.Tansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.

واشترطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على الطالب مراعاة ترتيب الرغبات وفقا لقطاعات التخصص المسموح به لشعبة الطالب أو بالجامعات.

كما يتم ترتيب الرغبات وفقًا لرغبة الطالب فى الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي يريد الالتحاق به، وكذلك طبقًا لقوائم التوزيع الجغرافي المتدرج، والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

ويجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول، قبل الاختيار في النطاق الجغرافي التالي له، ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر، بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

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