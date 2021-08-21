تفحم محتويات شقة في الوراق دون إصابات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفحمت محتويات شقة سكنية بمنطقة الوراق شمال الجيزة؛ إثر حريق هائل، السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بشارع التل دائرة قسم الوراق.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة مدير إطفاء الشمال، وأمكن محاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وأسفر الحريق عن تفحم محتويات الشقة دون خسائر في الأرواح، ويجري رجال الدفاع المدني عملية التبريد لمنع تجدد النيران.