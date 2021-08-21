السلطات الصينية تسمح بإنجاب 3 أطفال

اسماعيل عبد الحي - وافق مجلس الشعب الصيني، الجمعة 20 أوت على تعديل دستوري يسمح للأسر بإنجاب 3 أطفال.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن اللجنة الدائمة بمجلس الشعب وافقت على التعديل في قانون السكان وتنظيم الأسرة.

وسيدخل التعديل القانوني حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من قبل الرئيس شي جين بينغ.

ويمثل التعديل الدستوري هذا، تراجعا عن سياسة "الطفل الواحد" التي انتهجتها إدارة بكين عام 1980 للسيطرة على النمو السكاني المتزايد آنذاك.

وعام 2016، وافقت الصين على السماح للأسر بإنجاب طفلين.

وبحسب أخر إحصاء، بلغ عدد سكان الصين عام 2020 مليارًا و411 مليونًا و778 ألفًا و724.