مقتل أربعة عراقيين في هجوم لـ«داعش»

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قتل أربعة عراقيين، ليل الجمعة، خلال هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي، في محيط منطقة الطارمية الواقعة شمال العاصمة بغداد، على ما أفاد مصدر أمني.

وقال مصدر، إن الاشتباكات، التي أدت إلى جرح سبعة آخرين، تواصلت «على ثلاثة محاور».

وأعلن العراق أواخر عام 2017 انتصاره على تنظيم «داعش» المتشدد بعد طرد الإرهابيين من كل المدن الرئيسية.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية. وتستهدف تلك الخلايا، بين وقت وآخر، مواقع عسكرية.

وشن التنظيم في 19 يوليو الماضي هجوماً انتحاريا في العاصمة بغداد عشية عيد الأضحى، قتل فيه 30 شخصاً وأُصيب نحو 50 بجروح، غالبيتهم من الأطفال.

وتعليقاً على العملية الإرهابية، قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، إن ما حدث عمل «إرهابي جبان».

ودعا، في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى «تعزيز التكاتف الدولي لاستئصال الإرهاب وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة له في أي منطقة في العالم».