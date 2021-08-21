ميركل تشكر الجنود الألمان في أفغانستان على «العملية المعقدة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن «شكرها العميق» لجنود الجيش الألماني في أفغانستان على جهودهم لإنقاذ الألمان والعمال المحليين الذين تعاونوا معهم.

وقالت ميركل في الحملة الانتخابية لحزبها المسيحي الديمقراطي، اليوم السبت، في برلين إن هذه «مهمة معقدة للغاية»، وأضافت: «في هذه الساعات ما يهم هو إنقاذ الناس».

ووصفت ميركل التطورات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة بأنها «مأساة»، مضيفة أن الجيش الأفغاني «انهار بوتيرة خاطفة للأنفاس».

وقالت ميركل إنه بعد عملية الإنقاذ، سيكون هناك حديث عما تم في أفغانستان وما لم يتم.

وأضافت أنه على الرغم من أن أفغانستان لا تشكل حالياً تهديداً إرهابياً خطيراً، كان نهج المشاركة الغربية هناك على نطاق أوسع من هذا الهدف.

وتابعت: «أردنا تمكين أكبر عدد ممكن من الناس في أفغانستان ليعيشوا حياة حرة وجيدة ومحددة من الذات... علينا فقط أن نقول: لم ينجح الأمر بهذه الطريقة».