طالبان: لم نخطف أي أجنبي لكننا نستجوب بعضهم

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أكد مسؤول في حركة طالبان أن مقاتليها لم يخطفوا أي أجنبي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، اليوم السبت “سيواصل مقاتلونا التحلي بضبط النفس”.

كما أوضح أن طالبان استجوبت عددا من الأجانب قبل خروجهم من البلاد، وسط تدفق الآلاف نحو مطار حامد كرزاي في العاصمة، منذ يوم الأحد الماضي.

وكان حلف شمال الأطلسي أعلن في وقت سابق اليوم، أنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي الحركة العاصمة. وأضاف أن “عملية الإجلاء بطيئة لأننا لا نريد وقوع أي شكل من أشكال الاشتباكات مع أعضاء طالبان أو المدنيين خارج المطار”.