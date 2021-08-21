المستشارة الألمانية: الجيش الأفغاني انهار بسرعة

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أشارت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم السبت، أن الجيش الأفغاني انهار بسرعة شديدة، وكان هناك سوء تقدير لمقاومة الجيش الأفغاني لمقاتلي حركة طالبان.

وقالت “انهار الجيش الأفغاني بسرعة شديدة.. توقعنا أن تكون المقاومة أقوى”.

وذكرت أن التركيز الآن ينصب على إنقاذ الناس في أفغانستان، لكن يتعين في وقت لاحق مناقشة ما تم تحقيقه وما لم يتحقق.

وتسعى ألمانيا التي كانت تملك ثاني أكبر قوة عسكرية في أفغانستان، بعد الولايات المتحدة، لنقل الآلاف جوا من المواطنين الألمان من أصول أفغانية والناشطين والمحامين المدافعين عن الحقوق، ومَن عملوا مع القوات الأجنبية.