العراق.. الأمن يضبط صواريخ وأسلحة في كركوك

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، القبض على تسعة متهمين في قضايا متنوعة إضافة إلى العثور على كمية من الأسلحة في محافظة كروك.



وقالت الخلية، في بيان صحفي، إن "قيادة العمليات المشتركة في كركوك تمكنت من إلقاء القبض على سبعة مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، إضافة إلى اثنين آخرين وفق أحكام المادة 1 /4 إرهاب".

وأشار البيان، إلى أن "قوة مشتركة من الفوج الثالث اللواء السادس والخمسين بالحشد العشائري ومفرزة من مديرية استخبارات وأمن كركوك شرعت بمداهمة وكر للإرهابيين في أطراف وادي أبو شحمة بناحية الرشاد".

وبين البيان، أنه "تم العثور على 76 صاروخ نمساوي و4 عبوات ناسفة وعلبة عتاد خفيف، وأنه جرى تدمير الوكر من قبل القوة المنفذة للواجب".