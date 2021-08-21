تعرف على أسعار الذهب اليوم في لبنان

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محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

ارتفعت أسعار الذهب في لبنان، اليوم السبت 21 أغسطس 2021، على خلفية هبوط جديد لليرة في الاسواق رغم تراجع الذهب عالميا.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 87510 ليرة (57.29 دولار).

و تتراوح تسعيرة صرف الدولار في لبنان بين 19200و19250 ليرة لكل دولار، بعد أن كانت قد أقفلت مساء أمس بين 19250 و19350 ليرة لكل دولار.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بالأسواق إلى 76573 ليرة حوالي (50.13 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 65633 ليرة نحو (42.97 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51048 ليرة (33.42 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 43755 ليرة (28.64 دولار).

وعالميا، قفزت أسعار الذهب الجمعة إثر تراجع شهية المستثمرين المخاطرين وتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل تطورات فيروس كورونا.

وأدى تنامي المخاوف حيال انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا وأثرها على التعافي الاقتصادي إلى تضرر معنويات المستثمرين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1785.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش، ليرتفع الآن نحو 0.4 % في الأسبوع.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1788.10 دولار.

وقال نيكولاس فرابل المدير العام لدى إيه.بي.سي بوليون إن التشاؤم حيال آفاق الاقتصاد في المدى المتوسط يدعم الذهب.

وأضاف "لكن، السوق تواجه صعوبات نوعا ما في ظل مخاوف بشأن توقيت خفض التحفيز".

وتتجه الأسهم الآسيوية صوب أدنى إغلاق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وأسوأ أسبوع منذ فبراير/ شباط.

ومما كبح مكاسب المعدن الأصفر أن قبع الملاذ الآمن المنافس الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن تسعة أشهر مستفيدا من القلق حيال فيروس كورونا وتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تقليص التحفيز هذا العام.

ويُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة. ومن شأن خفض البنك المركزي الأمريكي للتحفيز إنهاء الوضعين مما يقلص جاذبية الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 23.24 دولار للأوقية وتتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاتين 0.9 % إلى 981.69 دولار، لكنه منخفض أكثر من أربعة % في الأسبوع.

وربح البلاديوم 1.2% إلى 2339.92 دولار لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس/ آذار 2020، لينزل قرابة 12%.