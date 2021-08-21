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هددن بالخضوع لـ'رغبات دنيئة'.. المجتمعية توقف حالتي ابتزاز في الأنبار

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، إحباط حالتي ابتزاز الكتروني لفتاتين في محافظة الأنبار.
وقالت المجتمعية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارزها أوقفت بعمليتين منفصلتين حالتي ابتزاز الكتروني مارسها شخصين بحق فتاتين في محافظة الأنبار ، كما اتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين".

وبينت، أن "العمليتين جاءتا على خلفية مناشدة الفتاتين الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) ، مطالبتان إياها بالتدخل لانقاذهما من المبتزين الذين هدداهما بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل اعطائهما مبالغ مالية أو الخضوع لرغباتهما الدنيئة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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