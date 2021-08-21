هددن بالخضوع لـ'رغبات دنيئة'.. المجتمعية توقف حالتي ابتزاز في الأنبار

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، إحباط حالتي ابتزاز الكتروني لفتاتين في محافظة الأنبار.

وقالت المجتمعية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارزها أوقفت بعمليتين منفصلتين حالتي ابتزاز الكتروني مارسها شخصين بحق فتاتين في محافظة الأنبار ، كما اتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين".



وبينت، أن "العمليتين جاءتا على خلفية مناشدة الفتاتين الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) ، مطالبتان إياها بالتدخل لانقاذهما من المبتزين الذين هدداهما بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل اعطائهما مبالغ مالية أو الخضوع لرغباتهما الدنيئة".

