ايران تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 24 ألفا و179 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 4 ملايين و 640 ألفا و 695 إصابة مؤكدة.واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 3666 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 7626 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و 902 ألفا و 808 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 544 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 101354 وفيات.



وتلقى حتى الآن 16.476.257 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وتلقى 5.531.257 شخصا الجرعة الثانية، وبلغ العدد الإجمالي للقاحات 22.007.514 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 27 مليونا و 755 ألفا و 618 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 359 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 59 مدينة، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 30 مدينة.

