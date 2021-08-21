5 قتلى بالجيش التركي بعمليات لـ"تحرير عفرين" خلال أغسطس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 5 جنود أتراك و3 مسلحين موالين لأنقرة في سلسلة عمليات لقوات سوريا الديمقراطية (تحرير عفرين) بريف حلب الشمالي.

وبحسب بيان لـ"قوات تحرير عفرين"، السبت، فإن ضرباتها جاءت بعد تصعيد القوات التركية والمليشيات الموالية لها من هجماتها على المنطقة.

ففي 14 أغسطس/آب الجاري، قتل مسلح في بلدة مارع في عملية قنص، ثم سقط مسلح آخر وأصيب 3 آخرين خلال عملية في قرية كلجبرين في اعزاز، وفق البيان.



ثم في 15 أغسطس/آب الجاري، نفذت قوات تحرير عفرين - الكردية - عملية بالأسلحة الثقيلة ضد قاعدة للجيش التركي في قرية كفرخوشة في اعزاز.

وفي اليوم التالي، قتل مسلح وتم تدمير دراجة نارية في علمية ضد المسلحين في ناحية جندريسه.

وعقب ذلك وفي الـ19 من الشهر الجاري أيضاً تم استهداف عربة كانت تقل جنود أتراك في قرية كوبليه في عفرين.

وبعد العملية استهدفت القوات عربة أخرى كانت تتوجه لانتشال قتلى وجرحى الجيش التركي تم تدمير العربة أيضاً.

وإجمالا لهذه العمليات سقط 5 جنود من الجيش التركي و3 مسلحين تابعين له قتلى لكنه لم يتم تحديد عدد الجرحى.

واليوم السبت، تعرضت قرى ريف تل تمر السورية، لقصف نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وربط المرصد السوري لحقوق الإنسان القصف التركي على ريف تل تمر في الحسكة بمقتل جندي تركي مؤخرا.

وسجل المرصد السوري ارتفاع عدد قتلى استهداف مسيرة تركية لمقر مكتب العلاقات العسكرية لمجلس تل تمر العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد” إلى 9 بينهم قيادية سيدة وإصابة أكثر من 10 آخرين.