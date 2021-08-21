من كابول إلى "العديد" القطرية.. ظروف صعبة لآلاف الأفغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعاني أمريكيون وآلاف الأفغان ظروفا صعبة في قاعدة "العديد" بقطر، في وقت ترفض فيه الدوحة استقبال المزيد من اللاجئين.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: "بات أمريكيون وآلاف من الأفغان الذين تمكنوا من الفرار من كابول على متن رحلات عسكرية أمريكية، محتجزين في قاعدة جوية مزدحمة في قطر، حيث يعمل عناصر حرس الحدود الأمريكية بشكل مكثف لمعالجة أوراق هذا العدد المتزايد من الأشخاص".

وتابعت: "عندما أقلعت الطائرات العسكرية الأمريكية من مطار حامد كرزاي في كابول خلال الأيام الماضية، توجهت مباشرة إلى قاعدة العديد الجوية في قطر".

وأضافت: "لكن نتيجة للعدد الكبير من الأشخاص في قاعدة العديد، اضطرت السلطات الأمريكية إلى إيقاف رحلات الإجلاء من كابول لعدة ساعات أمس الجمعة، لأن القاعدة الجوية في الدوحة وصلت إلى طاقتها الاستيعابية".

ووفق الصحيفة الأمريكية، ظهرت لقطات مصورة في الأيام الأخيرة لآلاف اللاجئين الأفغان المحتشدين في القاعدة القطرية بعد فرارهم من طالبان.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن أكثر من 9000 شخص غادروا كابول على متن رحلات جوية أمريكية منذ الأربعاء الماضي.

فيما قال مصدر لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إن السلطات الأمريكية تمكنت من استئناف رحلات الإجلاء، بعد ظهر الجمعة، بعد أن أعلنت البحرين تسهيل عملية الإجلاء، من خلال إتاحة المجال أمام الرحلات الجوية للاستفادة من موقع المملكة كنقطة مرور.

نيويورك بوست قالت إن الأفغان والأمريكيين "متكدسون في قاعدة العديد القطرية في ظروف صعبة".





إلى ذلك، قالت مصادر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أمس الجمعة، إن الحكومة الأمريكية تدرس مواقع جديدة، بما في ذلك أوروبا، لنقل الأفغان مع اقترابها من الطاقة الاستيعابية في قطر وتسعى جاهدة لمعالجة أزمة الأشخاص الذين يتطلعون إلى الفرار من أفغانستان.

وكانت كلاريسا وارد، مراسلة الشبكة في كابول، أفادت عصر يوم الجمعة، بأنه لم تغادر أي رحلة طيران العاصمة الأفغانية خلال 8 ساعات في نهار نفس اليوم.



وأخبر جنود قرب مدرج مطار حامد كرزاي مراسلة "سي إن إن" أن هناك 10 آلاف شخص تم تجهيزهم للمغادرة، لكنهم غير قادرين على المغادرة لأنه لا يوجد مكان يطيرون إليه وقطر ترفض قبول المزيد من الأفغان لأنهم وصلوا إلى طاقتهم الاستيعابية.

وقال الجنود: "إنه أمر مؤسف ... يحتاج شخص ما إلى فعل شيء".

وتسارع الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، الخطى لإجلاء رعاياها وأكبر عدد من الأفغان المعرضين للخطر بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد الماضي.