إصابة "صيني" في هجوم انتحاري بباكستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت سفارة بكين في إسلام آباد السبت، إن انتحاريا هاجم موكبا لصينيين في باكستان أمس، ما أسفر عن إصابة صيني ومقتل طفلين محليين.

وأضافت السفارة في بيان قائلا: "تدين السفارة الصينية في باكستان بشدة هذا العمل الإرهابي وتعبر عن تعاطفها الصادق مع مصابي البلدين وتقدم تعازيها الحارة للضحايا الأبرياء في باكستان".



وأوضحت السفارة أن الهجوم وقع عند مشروع طريق جوادر إيست باي السريع في بلوخستان وأن بعض الجرحى نقلوا إلى مستشفى في جوادر لتلقي العلاج.

ودعت السفارة السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث ومعاقبة الجناة بشدة.

وفي يوليو/تموز، هاجم انتحاري حافلة تقل عمالا إلى موقع بناء سد في شمال باكستان، ما أسفر عن مقتل 13، من بينهم تسعة صينيين.