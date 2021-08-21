مقتل 10 مدنيين في هجوم غرب النيجر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 10 مدنيين في هجوم مسلح على قرية في منطقة تيلابيري غرب النيجر.

والثلاثاء الماضي، شهدت النيجر مجزرة جديدة بمقتل 37 مدنيا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في هجوم استهدف منطقة على الحدود مع مالي من قبل إرهابيين.



وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس السبت،إن نحو 10 أشخاص قتلوا في هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم إرهابيون في ما يسمى منطقة "المثلث الحدودي".

وأوضح المسؤول أن "الهجوم وقع في قرية ثيم في بلدية أنزورو عندما كان الناس يصلون بعد الساعة 20,00 (17,00 ت غ).

يأتي ذلك فيما أشار أحد سكان تيلابيري عاصمة المنطقة إلى أن"نحو عشرة قتلى سقطوا" في الهجوم الذي وقع مساء الجمعة.

وفي 15 مارس/آذار، شن مسلحون يشتبه أنهم متشددون هجمات عدة على سيارات عائدة من السوق الأسبوعية في بانيبنغو، وبالمثل قتلوا سكانا وأحرقوا سيارات ومخازن الحبوب، وبلغت حصيلة الهجمات 66 قتيلا.

ومنذ بداية العام، كثف المسلحون الاعتداءات الدموية ضد المدنيين في بانيبانغو، وهي منطقة غير ساحلية في شمال شرق منطقة تيلابيري، وتقع داخل ما يسمى منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وعلى مدار سنوات، شهدت المنطقة هجمات دامية لجماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.

ومنذ بداية موسم الأمطار في يونيو،/حزيران تستهدف الهجمات بشكل أساسي المدنيين العاملين في الحقول