تناول الشاي يخفف من التهاب المفاصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

التهاب المفاصل الروماتويدي هو حالةٌ من أمراض المناعة الذاتية، إذ يخطئ جهاز المناعة في التعرف على بطانة المفاصل ويعتبرها "غريبة" فيهاجمها ويتلفها، ما يؤدي إلى الالتهاب والألم.



ويؤثر عادة على اليدين والقدمين والمعصمين، وهناك طرق مثبتة للتخفيف من تأثير التهاب المفاصل الروماتويدي ونوبات الألم الناتجة عنه.

وكشفت دراسة نشرتها دورية "Nutrition and Metabolism"، عن أن الشاي يمكنه تخفيف من التهاب المفاصل الروماتويدي.

وكان الهدف من الدراسة هو استكشاف العلاقة المحتملة بين استهلاك الشاي والتهاب المفاصل الروماتويدي من خلال دراسة واقعية واسعة النطاق، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وفحص الباحثون ما مجموعه 733 مريضاً بالتهاب المفاصل الروماتويدي من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2016.

وتم تقييم النشاط المرضي لالتهاب المفاصل الروماتويدي حسب نشاط المرض بدرجة 28 معدل ترسيب كريات الدم الحمراء "ESR".

ومعدل ترسيب كرات الدم الحمراء، أو سرعة تثفّل كرات الدم الحمراء "ESR"، هو اختبار دم يمكن أن يكشف عن النشاط الالتهابي في جسمك.

وتم تسجيل كمية وأنواع استهلاك الشاي من خلال الاستبيانات ذاتية الإدارة في الموقع.

ووجد الباحثون أن استهلاك الشاي يقلل من نشاط المرض لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي.

ومقارنة بمن لا يشربون الشاي، ارتبط تناول كميات أكبر من الشاي بانخفاض نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن ليس بقلة تناول الشاي.

وكتب الباحثون: "عثرنا على ارتباط كبير بين الجرعة والاستجابة بين كمية استهلاك الشاي ونشاط المرض".

وخلصوا إلى أن "استهلاك الشاي مرتبط بانخفاض نشاط مرض التهاب المفاصل الروماتويدي، ما يشير إلى التأثير النافع المحتمل للشاي في المرض".