شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحمى عند الرضيع توجب استشارة الطبيب فوراً..لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

طالبت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين باستشارة طبيب الأطفال فور ارتفاع درجة حرارة جسم الرضيع إلى 38 درجة مئوية، مشيرة إلى أن طريقة القياس الشرجية، أكثر طرق قياس الحرارة، فعالية.



وأوضحت الرابطة أن الحمى عند الرضع تشير إلى أمراض منها البسيط مثل عدوى المسالك البولية، وعدوى الجهاز الهضمي، والخطير مثل الالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا.

ويجب استشارة الطبيب إذا رفض الطفل تناول الطعام والشراب، أو إذا كان يعاني من قيء، وإسهال، وطفح جلدي، وتشنجات حرارية.