سفارة بكين بـ"إسلام آباد" تكشف عن انتحاري يقتل صينيا في هجوم بباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت السفارة الصينية في باكستان السبت، إن انتحاريا هاجم موكبا لصينيين في البلاد أمس، ما أسفر عن إصابة صيني ومقتل طفلين محليين.



وأضافت السفارة في بيان قائلا: "تدين السفارة الصينية في باكستان بشدة هذا العمل الإرهابي وتعبر عن تعاطفها الصادق مع مصابي البلدين وتقدم تعازيها الحارة للضحايا الأبرياء في باكستان".

وأوضحت السفارة أن الهجوم وقع عند مشروع طريق جوادر إيست باي السريع في بلوخستان وأن بعض الجرحى نقلوا إلى مستشفى في جوادر لتلقي العلاج.

ودعت السفارة السلطات الباكستانية إلى إجراء تحقيق شامل في الحادث ومعاقبة الجناة بشدة.

وفي يوليو/تموز، هاجم انتحاري حافلة تقل عمالا إلى موقع بناء سد في شمال باكستان، ما أسفر عن مقتل 13، من بينهم تسعة صينيين.