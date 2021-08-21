شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال 24 ساعة.. 544 وفاة جديدة بكورونا في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، السبت، تسجيل 544 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وقالت لاري خلال مؤتمر صحفي عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيران: "إنه تم تسجيل 24.179 إصابة جديدة، ووفاة 544 شخصاً، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات كورونا في إيران 4.640.695، كما ارتفعت الوفيات إلى 101.354 حالة.