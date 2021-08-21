واقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة .. البنك قام بإرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية .. بنك مصر يعلق على واقعة سمالوط

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد بنك مصر، مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته.

وأعرب بنك مصر، عن إدانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميلة فرع سمالوط، وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات التي يطلقها البنك دائما لعملائه.

وكانت عميلة بفرع سمالوط في المنيا و3 آخرين، تقدموا بشكوى في بنك مصر، نهاية الأسبوع الماضي، بعد قيام مجهولين «هاكر» بالاتصال بهؤلاء العملاء والحصول منهم على بيانات ومعلومات خاصة بهم ومن ثم تم الاستيلاء على جزء من أموالهم المودعة في البنك بقيمة تجاوزت الـ500 ألف جنيه.

وشدد بنك مصر، على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، موضحا أن الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة.

وأشار بنك مصر، إلي أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.

وأكد بنك نصر، أنه انطلاقًا من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك إلى اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملائه لأى عمليات احتيال.

وأوضح بنك مصر، قيامه علي مدار الفترة الماضية على بارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن اشخاصهم أو حساباتهم البنكية.

ولفت إلى أن تلك الرسائل نوهت إلى ضرورة إبلاغ البنك فورًا في حال حدوث ذلك، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر .