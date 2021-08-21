شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات فى التعليم الفنى خلال عام.. أبرزها زيادة عدد المدارس التكنولوجية لـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي الحكومة اهتماما كبيرا وغير مسبوقا بتطوير العملية التعلمية في مختلف مراحلها، لاسيما وأن التعلم أحد عناصر استراتيجية بناء الإنسان التي تستهدفها الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتطوير التعليم الفني من منطلق تنمية قدرات النظام التعليمي على تخريج العمالة الغنية بالمهارات الفنية المنشودة.

وفي هذا الصدد ألقت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزارة التخطيط الضوء علي أبرز الإنجازات التي تحققت عام 2020 في مجال التعليم الفني :

1- زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية .

2- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وشركة مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية وشركة ( HSI ) للأنظمة الإليكترونية والتكنولوجيا والمتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي .

3- افتتاح مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية متخصصة في مجال تكنولوجيا الحرف والمهارات التقنية للصناعات الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة .

4- توقيع عد من الاتفاقيات الدولية لتطوير التعليم الفني من بينها اتفاقية التعاون إيطاليا للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين ، بقيمة تناهز 40.8 مليون جنيه .

5- عقد اتفاقية مع بنك التعمير الألماني ( KFW ) : لتطوير وتأهيل عد من مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني ، فضلا عن إنشاء مركزي كفاءة متخصصين في مجالات الطاقة المتجددة في كل من الغردقة وأسوان ، وذلك بقيمة 41,5 مليون يورو .

6- توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة ( كير ) الدولية بمصر ، بهدف حل مشكلات البطالة والأمية الرقمية للطلاب والخريجين ، في مع التركيز على قطاع التعليم الفني ، ووضع برامج تدريبية للمعلمين .