بالصور.. وزير القوى العاملة يوزع عقود عمل على ذوي الهمم في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

وزع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عقود عمل وشهادات تقدير، اليوم السبت، على عدد من ذوي الهمم، بقاعة فايزة أبوالنجا بديوان عام المحافظة، خلال ختام فعاليات البرنامج الأول من مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي القدرات الخاصة التي تنظمها مديرية القوي العاملة ببورسعيد.

وسلم الوزير عددًا من العقود من إجمالي 75 عقد عمل لذوي الهمم، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وكان محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير القوى العاملة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة، لعقد اجتماع بحضور السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة في بورسعيد، لمناقشة عدد من الملفات منها توفير فرص العمل لذوي الهمم، وتدريب الخريجين، وعدد من القضايا العمالية.