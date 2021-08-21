التجارة: صادرات مصر تقفز إلى 17.7 مليار دولار في 7 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - حققت صادرات مصر غير البترولية زيادة بلغت 22% في أول 7 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بحسب بيان من نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت.

وقالت إن الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول 7 أشهر من 2021 بلغت 17.7 مليار دولار مقابل 14.55 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وأضافت أن الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية حققت زيادة خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 4% وبلغت 2.095 مليار دولار مقابل 2.021 مليار دولار في نفس الشهر العام الماضي.

وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 11% وبلغت 42.39 مليار دولار مقابل 38.089 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وأوضحت الوزيرة أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال هذه الفترة تضمن الاتحاد الأوروبي بقيمة 5.57 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار بزيادة بلغت 46%.

وبلغت صادرات مصر جامعة الدول العربية 5.3 مليار دولار مقابل 5.49 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 2% وقارة إفريقيا بدون الدول العربية بقيمة 1.007 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 26%.

وسجلت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار مقابل 854 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 51%.

ونوهت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 382 مليون دولار مقارنة بـ 267 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 43% وقطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 47 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 54%.

وبلغت وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و685 مليون دولار مقارنة بـ مليار و164 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 45%، وقطاع الأثاث بقيمة 145 مليون دولار مقابل 121 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 19%.

وسجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة قيمة مليار و83 مليون دولار مقارنة خلال أول 7 أشهر من العام الجاري بـ 752 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 44% وقطاع المنتجات الكيماوية والاسمدة بقيمة 3 مليارات و481 مليون دولار مقارنة بملياري و533 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37%.

ولفتت الوزيرة إلى أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضاً قطاع المنتجات اليدوية بقيمة 156 مليون دولار مقارنة بـ 102 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 54% بالإضافة إلى قطاع المفروشات بقيمة 346 مليون دولار مقارنة بـ 248 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 39% وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 504 ملايين دولار مقارنة بـ 368 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 37%.

وبلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و362 مليون دولار مقابل 2 مليار و43 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 16% وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 492 مليون دولار مقابل 409 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 20% وأخيراً قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و745 مليون دولار مقابل مليار و657 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 5%.

وأضافت أن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و290 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و116 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و81 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 999 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 726 مليون دولار ومالطة بقيمة 715 مليون دولار وبريطانيا وايرلندا الشمالية بقيمة 597 مليون دولار وليبيا بقيمة 509 مليون دولار وإسبانيا بقيمة 609 مليون دولار والسودان بقيمة 459 مليون دولار.

وأضافت أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال الـ 7 أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 7 مليار و582 مليون دولار والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 3 مليار و336 مليون دولار وألمانيا بقيمة 2 مليار و441 مليون دولار وتركيا بقيمة 2 مليار و10 مليون دولار وروسيا بقيمة مليار و875 مليون دولار والهند بقيمة مليار و623 مليون دولار والإمارات بقيمة مليار و359 مليون دولار والسعودية بقيمة مليار و216 مليون دولار وفرنسا بقيمة مليار و17 مليون دولار وأوكرانيا بقيمة مليار و14 مليون دولار.