بتكلفة 14 مليون جنيه.. افتتاح وحدة قسطرة القلب بمستشفى سموحة الجامعي- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، وحدة قسطرة القلب ووحدة بنك الدم العلاجي، بمستشفى سموحة الجامعي بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، والدكتور تامر عبدالله المدير التنفيذي للمستشفيات بجامعة الإسكندرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومنظمات المجتمع المدني.

وقال وزير التعليم العالي إن مستشفيات جامعة الإسكندرية تشهد طفرة نوعية في التطوير لتقديم خدمات طبية مميزة للمواطنين.

من جانبه أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، أن أعمال التطوير التي تشهدها مستشفى سموحة الجامعي، تأتي في إطار خطط التطوير الشاملة التي تتبناها جامعة الإسكندرية لتطوير مستشفيات جامعة الإسكندرية، وتقديم خدمة طبية متميزة في شتى التخصصات الطبية الدقيقة وتخفيف الآلام عن كاهل المرضى المترددين على مستشفيات الإسكندرية الجامعية من مختلف محافظات الجمهورية.

بدوره أشار الدكتور وائل نبيل، إلى أن إجمالي تكلفة الافتتاحات بلغت 14 مليون جنيها من مساهمات المجتمع المدني، مؤكداً أنه على الرغم من جائحة كورونا العالمية، إلا أن الكلية لم تتوقف عن تنفيذ مشروعات تطوير وإنشاءات جديدة، بما يعود بالإيجاب على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى من مرتادي المستشفيات الجامعية.

فيما أوضح الدكتور تامر عبدالله، أن وحدة قسطرة القلب أصبحت تستوعب 20 سريرًا موزعة على ثلاث أجنحة طبقًا للقياسات المتعارف عليها فضلًا عن 4 أجهزة تنفس صناعي على أحدث طراز، وأكد أن وحدة بنك الدم العلاجي تتماشى مع في طبيعة عملها مع توجهات القيادة السياسية بشأن تغيير مفهوم بنك الدم لحفظ وصرف الدم ومشتقاته إلى وحدة مميزة تقدم خدمات بحثية وعلاجية بما يحقق صالح المرضى متضمنة إدراج مفهوم الطب التجديدي ضمن عمل الوحدة.