العاصفة هنري تتحول لإعصار وتتجه إلى سواحل شمال شرقي أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن العاصفة المدارية هنري في سبيلها لضرب المناطق الساحلية في شمال شرقي الولايات المتحدة، بأمطار غزيرة، ونوبات رياح عنيفة عندما تصل إلى الساحل وقد اقتربت من التحول لإعصار، أو ربما تكون تحولت بالفعل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأبناء عن المركز الأميركي للأعاصير أنه بحسب تنبؤات الأرصاد، من المتوقع أن تصل العاصفة هنري إلى جزيرة «لونج ايلاند»، أو «نيو انجلاند» في وقت متأخر مساء اليوم السبت، أو غداً الأحد.

ووصلت أقصى سرعة للعاصفة المدارية إلى 70 ميلاً (113 كيلومتراً) في الساعة، فوق المحيط الأطلسي، في وقت متأخر، أمس الجمعة، وأمامها أربعة أميال في السرعة حتى تصل لدرجة الإعصار، وهو المتوقع أن يحدث اليوم.

وصدرت تحذيرات من حدوث إعصار في أجزاء شاسعة من شرق «لونج ايلاند»، وفي أجزاء من ولاية كونكتيكت، وولاية رود ايلاند.