مسلحون يختطفون عناصر من قوات النظام جنوب سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 21 أغسطس 2021 01:09 مساءً - اختطف مسلحون عنصرين من قوات النظام السوري، من على حاجز أمني، في مدينة السويداء، جنوب سوريا، وفق ما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد، عبر موقعه الإلكتروني، الجمعة، أن ”مجموعة مسلحة هاجمت حاجزًا لقوات النظام في بلدة أم ضبيب شمال شرق السويداء، قبل وقوع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين الطرفين“.

وأوضح أن ”المسلحين تمكنوا من اختطاف عنصرين تابعين لفرع أمن الدولة، فيما أُصيب أحد الأفراد المهاجمين“.

ونقل المرصد عن مصادر محلية قولها إن ”المسلحين من أقارب زعيم عصابة خطف، الذي كان اعُتقل بعد إصابته قبل أيام، وتم نقله إلى سجن في العاصمة دمشق“.

ورجّحت مصادر المرصد السوري، أن ”اختطاف عناصر أمن الدولة جاء لإجراء عملية تبادل مع قوات النظام“.

على صعيد متصل، عثر أهالي بلدة المزرعة في ريف السويداء، صباح الجمعة، على جثة شاب مقتول ومعلق على سارية المدفع في البلدة.

وجاء ذلك، على خلفية اندلاع اشتباكات، ليل الخميس الجمعة، بين مسلحين من أبناء العشائر، وآخرين يتبعون إلى فصيل ”حزب اللواء السوري“، بحسب المرصد

وجرى تشكيل هذا الفصيل، منذ نحو شهرين، من قبل أبناء المنطقة بهدف بسط الأمن في البلدة.

ووفق ”المرصد السوري“، فإن عناصر حاجز تابع للفصيل، اشتبكوا مع شبان من أبناء العشائر رفضوا التوقف بسيارتهم على الحاجز خوفًا من عمليات الخطف.

وأوضح أن ”أفراد الحاجز لاحقوا الشبان، وجرى تبادل لإطلاق النار بين الطرفين أفضى إلى مقتل شاب من أبناء العشائر“.

وعقب ذلك، سحب عناصر الحاجز جثة الشاب من السيارة قبل تعليقها على سارية المدفع وسط البلدة، قبل إطلاقهم النار بالهواء، ”ابتهاجًا بقتل الشاب“، بحسب المرصد.

وعقب تعليق الجثة، شهدت بلدة المزرعة توترًا بين أبناء العشائر، وعناصر ”اللواء السوري“.

وتتبع بلدة المزرعة منطقة السويداء في محافظة السويداء، وتتميز بمناخ معتدل، وفيها مساحات من الأراضي الزراعية الخصبة يزرع فيها القمح، والشعير، والبقول، والأشجار المثمرة، مثل: الزيتون، واللوزيات

واسمها بالأصل ”السجن“، وسميت حديثًا بالمزرعة تيمنًا بقربها من موقع معركة المزرعة التي سطر فيها أجداد جبل العرب أقوى معركة كما دونت في مذكرات الجنرالات الفرنسية، وهي قرية أثرية تاريخية.