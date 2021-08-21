منظمة: ملايين اللبنانيين قد يواجهون نقصاً حاداً في المياه

محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان، إن أكثر من أربعة ملايين لبناني قد يواجهون نقصاً حاداً في المياه أو قد تنقطع المياه عنهم تماماً خلال أيام وذلك بسبب أزمة الوقود الشديدة.



ويعيش لبنان انهياراً مالياً منذ عامين حيث يؤدي نقص الوقود والبنزين إلى انقطاع الكهرباء لفترات ممتدة ووقوف طوابير طويلة في محطات الوقود القليلة التي لا تزال تعمل.

وقالت هنرييتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف: "أصبحت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، مما يعرض الأرواح للخطر".

وأضافت "إذا أُجبر أربعة ملايين شخص على اللجوء إلى مصادر غير آمنة ومكلفة للحصول على المياه، فذلك سوف يعرض الصحة والنظافة العامة للخطر، وقد يشهد لبنان زيادة في الأمراض المنقولة عبر المياه، بالإضافة إلى زيادة في عدد حالات كوفيد-19".

وحثت فوراً على تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمة.