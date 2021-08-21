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الكاظمي يؤكد أن الوضع الصحي في العراق في ظل كورونا خطير

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محمد الفلاح - السبت 21 أغسطس 2021

حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، من أن الوضع الصحي الحالي في العراق من جراء تفشي فيروس كورونا خطير.

 

وقال الكاظمي خلال تفقده مراكز الاختبار للدراسة العامة الثانوية: "أنتم اليوم تؤدون الإمتحانات  وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم"، مشيراً إلى أن الوضع الصحي خطير، ونحن بحاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون.

 

وأضاف "على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية، واقتصادية  وأمنية، واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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