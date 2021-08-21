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الكاظمي يؤكد أن الوضع الصحي في العراق في ظل كورونا خطير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 21 أغسطس 2021

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حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، من أن الوضع الصحي الحالي في العراق من جراء تفشي فيروس كورونا خطير.

 

وقال الكاظمي خلال تفقده مراكز الاختبار للدراسة العامة الثانوية: "أنتم اليوم تؤدون الإمتحانات  وتواجهون الصعاب، فلا مجاملة على حساب العلم"، مشيراً إلى أن الوضع الصحي خطير، ونحن بحاجة إلى الالتزام بإجراءات السلامة بأقصى ما يكون.

 

وأضاف "على الرغم مما يمر به البلد من ظروف قاهرة صحية، واقتصادية  وأمنية، واستهدافات متكررة لأبراج الطاقة، إلا أننا أصررنا على أن تكون هذه الامتحانات ناجحة بعزيمتكم على مواجهة التحدي، وتحقيق النجاح".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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