العملات الذهبية.. محاولة داعشية لإحياء خريطة التنظيم "الميتة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على خريطة سورية تشبه الأشلاء، لم ييأس فلول تنظيم داعش الإرهابي من محاولات إحياء وجود دولتهم "الميتة".

المرصد السوري لحقوق الإنسان أزاح الستار عن عملات داعشية (نقود ذهبية) سبق وأن صكها التنظيم الإرهابي ولا تزال متداولة في مناطق الرقة السورية.

وبحسب تقرير المرصد فإن العملات الداعشية يتم تصريفها مقابل الدولار الأمريكي عن طريق مكاتب الصرافة وتجار الصاغة.

وتدخر بعض النساء في المناطق المتناثرة التي لا يزال داعش يوجد فيها "فئات مختلفة بمبالغ ضئيلة من عملة التنظيم".

ويجرى تداول العملات الداعشية بشكل سري بين النساء وبعض التجار في سبيل شراء الاحتياجات.

ويحصل مهربون في البادية شمال الطبقة بالرقة على العملات الذهبية من الدواعش ويستبدلونها بالعملات الورقية وتحديدا الدولار الأمريكي.





ويكثف فلول تنظيم داعش الإرهابي من عملية توزيع العملات الذهبية على الموالين لهم في تلك المنطقة كمحاولة لإثبات وجوده على الأرض.

ولا يزال التنظيم الإرهابي ينتشر في بادية الرصافة، بالإضافة إلى نشاطه في عدة مواقع في ريف الرقة، وفقا للمرصد السوري.

ليس هذا فحسب، بل واصل "داعش" عملياته في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية عبر هجمات مسلحة وتنفيذ اغتيالات بأشكال مختلفة كإطلاق الرصاص والقتل بأداة حادة وزرع عبوات ناسفة وألغام.

وتستمر قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من التحالف الدولي في حملاتها الأمنية المكثفة، محاولةً الحد من نشاط التنظيم، ولاسيما في دير الزور بالدرجة الأولى والحسكة بالدرجة الثانية.