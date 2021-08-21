شرط تونسي لإعادة فتح معبرين حدوديين مع ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت تونس أن سبب استمرار إغلاق معبرين حدوديين مع ليبيا، رغم قرار الأخيرة بفتحهما، هو إجراء صحي احترازي، لحماية مواطني البلدين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، أجرته وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مع نظيرها التونسي عثمان الجرندي لمتابعة ظروف استمرار الجانب التونسي في إغلاق معبري رأس أجدير، وذهيبة - وازن، الحدوديين.



وقالت الخارجية الليبية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن الوزيرة المنقوش تتابع "باهتمام" موضوع تواصل إغلاق الجانب التونسي لمعبري رأس اجدير، وذهيبة - وازن، الحدوديين، رغم إعلان الجانب الليبي إعادة افتتاحهما اعتبارا من أول أمس الخميس.

معاناة المواطنين

وأكد البيان أن المنقوش، أجرت مساء الجمعة، اتصالين هاتفيين مع نظيرها التونسي عثمان الجرندي للاستفسار عن ظروف استمرار إغلاق المعبرين من الجانب التونسي، ووضعته في صورة معاناة المواطنين من الجانبين (الليبيين والتونسيين) خاصة منهم العائلات والمرضى قاصدي العلاج، نتيجة استمرار هذا الإغلاق.

من جانبه، قال الوزير التونسي الجرندي، إنه لا مانع لديهم من إعادة افتتاح المعبرين، حال تلقيهم إشعارًا من اللجنة العلمية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، تفيد بانتهاء مرحلة الخطر، مؤكدًا أن استمرار إغلاقهما هو إجراء صحي احترازي، يهدف الى حماية مواطني البلدين، ومنعا لزيادة وارتفاع معدلات انتشار هذه الجائحة في البلدين.

شرط تونسي

وأكد الجرندي لوزيرة الخارجية الليبية المنقوش، أن كلا المعبرين سيتم إعادة افتتاحهما، حال تلقيهم إشعار اللجنة المعنية بمجابهة فيروس كورونا.

وكانت الحكومة الليبية، أعلنت في 8 يوليو/تموز الماضي، إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة المجاورة، إلا أنها قررت تمديد هذه المدة، قبل أن توجه في 17 أغسطس/آب الجاري، بإعادة فتح حركة الملاحة الجوية والمعابر البرية بين ليبيا وتونس اعتبارًا من الخميس، إلا أن الأخيرة لم تقرر بعد إعادة فتح الحدود مع جارتها.