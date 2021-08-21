الثالث خلال 18 شهرا.. رئيس جديد للوزراء في ماليزيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدى إسماعيل صبري يعقوب اليمين الدستورية، كثالث رئيس وزراء لماليزيا، خلال 18 شهرا، إيذانا بعودة حزب مؤيد للملايو.

وهيمن الحزب المؤيد للملايو على السياسة لعقود في ماليزيا وسط تركيز على إنعاش اقتصاد تضرر بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو أمر أكثر إلحاحا.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، السبت، فإن الملك ترأس مراسم أداء اليمين الدستورية لإسماعيل (61 عاما)، وهو نائب رئيس الحكومة السابقة وعضو بالمنظمة الوطنية المتحدة للملايو.



ولدى الملك، الذي دائما ما يضطلع بدور شرفي، السلطة لترشيح رئيس الوزراء، استنادا إلى من يعتقد أنه يحظى بأغلبية برلمانية.

وتتوج مراسم اليوم أسابيع من الاضطرابات السياسية، دفعت رئيس الوزراء السابق، محيي الدين ياسين، وحكومته بأسرها للاستقالة، أوائل هذا الأسبوع.

ووصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي أمس الجمعة، على الرغم من حالة طوارئ مستمرة منذ سبعة أشهر والعديد من الإغلاقات.

ويمثل تعيين إسماعيل عودة لحزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، لأعلى منصب في البلاد، بعد حوالي ثلاث سنوات من ابتعادها عن المشهد.

وبمجرد تعيينه، سيواجه رئيس الوزراء الجديد تصويتا بالثقة في البرلمان في أقرب وقت ممكن، بحسب ما قاله القصر في بيان يوم الأربعاء الماضي.