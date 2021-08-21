قصف تركي جديد لقرى ريف تل تمر في سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت قرى ريف تل تمر السورية، السبت، لقصف نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وربط المرصد السوري لحقوق الإنسان القصف التركي على ريف تل تمر في الحسكة بمقتل جندي تركي مؤخرا.

واستمر قصف القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ ليلة أمس حتى فجر اليوم السبت.



بدورها، ردت قوات سوريا الديمقراطية بقصف مماثل على مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا ضمن مناطق ما تسمى “نبع السلام”.

ولم يجد أهالي القرى سوى سرعة مغادرة منازلهم بعد القصف التركي المكثف، خاصة القاطنين ضمن خطوط التماس في ريف تل تمر.



وقتل جندي تركي و3 عناصر من مليشيات أحرار الشرقية الموالية لأنقرة في استهداف عربتهم يوم الخميس الماضي بعبوة ناسفة بالقرب من عالية بريف رأس العين.

وسجل المرصد السوري ارتفاع عدد قتلى استهداف مسيرة تركية لمقر مكتب العلاقات العسكرية لمجلس تل تمر العسكري المنضوي تحت قيادة “قسد” إلى 9 بينهم قيادية سيدة وإصابة أكثر من 10 آخرين.